Milas-Bodrum Havalimanı yakınlarında çıkan yangın kontrol altına alınıyor
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Milas-Bodrum Havalimanı yolunda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına helikopter, uçak, arazöz ve personel ile müdahale ediliyor.
Milas- Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Havalimanına giden kavşaktaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 helikopter ve 3 uçakla havadan, 35 arazöz ve su tankeri, 4 dozer, 157 personelle karadan müdahale ediliyor.
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlerin kontrol altına alınması için mücadele sürüyor.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel