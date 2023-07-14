Milas-Bodrum Havalimanı yakınlarında çıkan yangın kontrol altına alınıyor

Milas-Bodrum Havalimanı yolunda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına helikopter, uçak, arazöz ve personel ile müdahale ediliyor.