Milas- Bodrum havalimanı kavşağındaki orman yangını kontrol altında

160 hektar alan yandı

MUĞLA - Milas-Bodrum karayolu havalimanı kavşağında başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 160 hektar alan zarar gördü. Yangına havadan 9 uçak ve 13 helikopter, karadan ise 60 arazöz, 485 orman işçisi, Emniyet ve Jandarma TOMA araçları, Büyükşehir belediyesi İtfaiye ekipleri, bölgedeki özel şirketlerin su tankerleri de yangının söndürülmesine katkıda bulundular.

Yangın sahasında gece görüşlü T70 helikopter ile havadan incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yangın havalimanına yakın Akyol mevkiinde başladı ve güneye doğru Kemikler mahallesine harekete etti. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Bizim de buraya hızlı bir şekilde intikal etmemizin temel sebebi yarım saate yaklaşık 37 hektarlık bir alanı yangının büyüme potansiyeli çok büyüktü. Eğer Kemikler mevkiine geçmiş olsaydı blok ormanların bulunduğu bir alana sıçrayacaktı ve daha sonra hepimiz için endişe verici bir dudum ortaya çıkacaktı. İlk etapta arkadaşlarımız 9 uçak 13 helikopter yaklaşık 45 arazöz ve 450'ye yakın arkadaşımız hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Özellikle son dönemde yangınların tamamını aynı şekilde hızlı bir şekilde müdahale ediyor orman teşkilatı. Biraz önce dünyada sadece 5 ülkede olan ileri derecede teknoloji sensörler ile aynı şekilde kameralar ile donatılmış Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini Otağ olarak verdiği yangın yönetim uçağında idik. Alanı tekrar baştan sona uçak ile kontrol ettik. Yaklaşık 160 hektar bir alanın etkilendiğini gördük. Çok şükür herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok. Bu bizim için sevindirici bir durum. 160 hektarlık bir alanda sesini duymadığımız canlılar vardı. Onlar için üzülmemiz gerekir. Defaatle altını çiziyoruz. Ülke olarak kabiliyetiniz ne kadar gelişmiş olursa olsun, bize bu imkanları ağladığı çini Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bugün sadece büyük diye adlandırabileceğimiz bu ülkede 7 tane yangın çıktı. Bunların ikisi İzmir, ikisi Hatay'da biri Kahramanmaraş'ta, biri Balıkesir'de. Çok şükür o da potansiyeli büyük bir yangın idi ama kontrol altına alındı. Birisi de burada idi. Ancak sadece bu kadar değil. İrili ufaklı dediğimiz arkadaşlarımızın bir saat içirişinde hemen müdahale ederek söndürdüğü yaklaşık 50'nin üzerinde yangın meydan geldi bu ülkede. Bunlar bizim kaynaklarımız. Yani engellenebilir mi evet engellenir. Yangınların yüzde 90'ının insan unsurundan kaynaklandığını düşünürsek, elbette engellenebilir. O yüz ben bütün vatandaşlarımızdan sizlerin aracılığı ile istirham ediyorum. Ormanlara ya da ormanların yakınına ateş il herhangi bir şekilde ormanları yakacak ya da orada yangın başlatacak herhangi bir madde atmayalım. Daha sonrasında yine cam gibi, şişe gibi veya benzeri malzemeleri de alev alacak malzemeleri de yol kenarına atmayalım. Çünkü buradaki yangın da bir yol kenarından başladı. Bu yüzden ben tekraren teşkilattaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Geçen hafta İzmir Menderes'te hayatını kaybeden yeşil vatanı korumak için bir şehidimiz vardı Mustafa Gürpınar. Onun için de rabbimden rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum. Bu vatanı savunmak için canın ortaya koyan kimler varsa onlara da bu vesile ile teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Artık an itibari ile enerjisi düşmüş yangın kontrol altına alındığını, herhangi bir tehdit etmediğini, ama arkadaşlarımızın da son derece dikkatli bir şekilde soğutma çalışmasını devam etiklerini söyleyebilirim" dedi.