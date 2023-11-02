Milas Belediyesi Mobil Atık Getirme Merkezleri Sayısını Arttırdı

Milas Belediyesi, geri kazanıbilir atıkların kaynağında ayrı toplanması için yerleştirdiği Mobil Atık Getirme Merkezleri'nin sayısını arttırdı. Bu uygulama ile çevresel sorunların azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Milas Belediyesi, geri kazanıbilir atıkların diğer atıklarla karışmadan kaynağında ayrı toplanması sonucu geri kazanım sürecinin daha sağlıklı işlemesi amacıyla şehrin belli yerlerine yerleştirdiği Mobil Atık Getirme Merkezleri'nin sayısını arttırdı.

Milas Belediyesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak için başlattığı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Mobil Atık Getirme Merkezi'ni ilk olarak Belediye Toplantı ve Düğün Salonu binasının yan tarafına kuran Milas Belediyesi, Boğaziçi Mahallesi Adabükü Mevkii'ne, Ören ve Güllük'e yerleştirdiği mobil atık merkezleri ile vatandaşlardan geri dönüşüme destek olmalarını istedi.

Çevre koruma, atık yönetimi ve geri dönüşüm konularında toplumun farkındalığını arttırmak ve sürdürülebilir bir çevreye katkı sağlamak için gerçekleştirilen uygulama ile çevresel sorunların azaltılmasına katkı sağlanacağını belirten Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sinem Kılıç "Bu sayede doğal kaynakların daha etkili bir şekilde kullanılması, çevre kirliliğinin azaltılması ve ekosistemlerin korunması gibi önemli hedeflere ulaşmak mümkün olabilir" dedi.