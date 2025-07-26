Milas açıklarında rahatsızlanan balıkçı, Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi

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Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Zeytinli Kuyu önlerinde balıkçı teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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