Milano'da Yaşlı Bakım Evindeki Yangında Altı Kişi Öldü

MİLANO, 7 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın Milano kentinde bulunan bir yaşlı bakım evinin önündeki acil durum personelleri görülüyor, 7 Temmuz 2023.

MİLANO, 7 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın Milano kentinde bulunan bir yaşlı bakım evinin önündeki acil durum personelleri görülüyor, 7 Temmuz 2023.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Cuma günü İtalya'nın Milano kentindeki bir yaşlı bakımevinde çıkan yangında en az 6 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 80 kişi yaralandı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)