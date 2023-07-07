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Milano'da Yaşlı Bakım Evindeki Yangında Altı Kişi Öldü

Milano'da Yaşlı Bakım Evindeki Yangında Altı Kişi Öldü

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MİLANO, 7 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın Milano kentinde bulunan bir yaşlı bakım evinin önündeki acil durum personelleri görülüyor, 7 Temmuz 2023.

MİLANO, 7 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın Milano kentinde bulunan bir yaşlı bakım evinin önündeki acil durum personelleri görülüyor, 7 Temmuz 2023.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Cuma günü İtalya'nın Milano kentindeki bir yaşlı bakımevinde çıkan yangında en az 6 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 80 kişi yaralandı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

İtalya Milano Güncel Haberler

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