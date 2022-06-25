Milano'da su tüketimini azaltacak tedbirler uygulamaya konuldu İtalya'nın en büyük ikinci kenti Milano'da kuraklık sebebiyle su tüketimini azaltacak tedbirler yürürlüğe girdi. İtalya'nın en büyük ikinci kenti Milano'da kuraklık sebebiyle su tüketimini azaltacak tedbirler yürürlüğe girdi. Aşırı sıcaklar sebebiyle ülkenin Lombardiya, Piyemonte, Emilia-Romagna ve Lazio bölgelerinde kuraklığın yol açtığı sıkıntılar devam ediyor. Lombardiya genelinde kuraklık dolayısıyla 30 Eylül'e kadar acil durum ilan edildi. Lombardiya bölgesinin başkenti Milano'nun belediye başkanı Giuseppe Sala da kentte su tüketimini azaltacak bazı önlemler içeren karar imzaladı. Buna göre, bazı istisnalar haricinde kent genelindeki çeşmeler kapatılırken, yeşil alanların spreyleme yöntemiyle sulanması durduruldu. Yeni ekimi yapılmış fidanların ise sulama işlemlerinin durdurulmayacağı, fıskiyeli havuzların da açık kalmaya devam edeceği belirtildi. Sala, kenttekileri içme suyu kullanımını en aza indirmeye davet etti. Kuraklık nedeniyle ülkenin kuzey bölgelerinden geçen en büyük nehri Po'nun su seviyesinin son 70 yılın en düşük düzeyine indiği açıklanmıştı. AA / Barış Seçkin - Güncel İtalya Milano Eylül su Güncel Haberler

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