Haberler

İtalya'da ABD'den ICE'nin Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda görev yapacağı haberi tartışma yarattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları sırasında ABD'nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin İtalya'da görev yapacağına dair haber, ülkede tartışmalara yol açtı. İtalyan hükümeti konuyla ilgili açıklama yaparak ICE'nin İtalya'da bulunmadığını ifade etti.

İtalya'nın şubat ayında ev sahipliği yapmaya hazırlandığı 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları sırasında ABD'nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin de görev yapacağına ilişkin haber, ülkede tartışma yarattı.

Il Fatto Quotidiano gazetesinin, 6 Şubat'ta başlayacak Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları için ABD'den ICE ekiplerinin Milano'da şimdiden görev yapmaya başladığına ilişkin haberi, İtalya'da gündem oldu.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, söz konusu habere konu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "İtalyan hükümetinin, ICE'a bağlı görevlilerin ne şu anda ne de yaklaşan Kış Olimpiyatları sırasında ulusal topraklarımızda bulunduğuna dair hiçbir bilgisi yoktur. ICE, İtalya'da faaliyet göstermemektedir ve özellikle göç alanında polislik faaliyetleri yürütmesi söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Piantedosi, ABD heyetinin kendi güvenlik birimiyle birlikte gelebileceğini ancak bu personelin her halükarda yalnızca sporcuların korunmasına yönelik pasif bir eskort hizmeti sağlayabileceğini, İtalyan topraklarında polis faaliyetlerinin İtalyan makamlarınca yönetildiğini kaydetti.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Milano Belediye Encümeni Başkanı Elena Buscemi ise Bakan Piantedosi'ye çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanı'nın 'Bundan bilgim yok.' diye yanıt vermesi uygun değil. Açık olmalıyız, 'evet' veya 'hayır.' Umarım yakında kesin bir açıklama yapılır. Cevap 'evet' ise, o zaman kesinlikle bir sorun olur. Milano, ırkçı şiddet uygulayanları, kuralları çiğneyenleri ve şiddet içeren geri göç uygulamalarını kabul etmiyor."

Muhalefetteki sol partiler de Piantedosi'nin yaklaşımını eleştirirken, böyle bir şeyin egemenliğin devredilmesi anlamına geldiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Yasak aşk cinayeti! Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı

Yasak aşk ölüm getirdi! Dehşet saçan evli kadınla ilgili yeni gelişme
Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol

Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! 88. dakikada hayati bir gol
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü

Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti

17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı