Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala Yolsuzluk Soruşturmasında Kendini Savundu

İtalya'da Milano Belediyesinin kentsel dönüşüm ve şehir planlama işlerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, "Ellerim temiz" diyerek, kendini savundu ve görevine devam edeceğini belirtti.

Milano Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda geçen hafta Mali Polis ekiplerinin, Milano Belediyesi ile bazı şüphelilerin evlerinde büyük gayrimenkul projelerinde bazı usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla gerçekleştirdiği aramalarla gündeme gelen soruşturmanın yankıları sürüyor.

Aralarında Milano Belediye Başkanı Sala, Milano Belediye Yönetimi'nde kentsel dönüşüm sorumlusu Giancarlo Tancredi, büyük projelerde yer alan Coima Gayrimenkul Grubu'nun kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Manfredi Catella ile ünlü mimar Stefano Boeri gibi isimlerin de olduğu toplamda 74 kişinin soruşturulduğu sürece ilişkin, iki isim açıklamalarda bulundu.

Ülke gündemini sarsan soruşturmayla ilgili Milano Belediye Meclisi'ne hitap eden Başkan Sala, "Benim ellerim temiz. İki dönemdir belediye başkanlığı görevini üstlenmenin hem yükünü hem de onurunu taşıyarak yaptığım her şey, her zaman vatandaşların ve bu kentin insanlarının çıkarı doğrultusunda oldu. Şahsıma menfaat sağlayan tek bir işlem dahi yoktur." dedi.

Soruşturmada adının geçmesinden ötürü büyük üzüntü duyduğunu belirten Sala, görevinden ayrılmayı da bir ara düşündüğünü belirtse de şu an için istifa etmeyeceğini belirterek, "Görevimi tam olarak yerine getirmek ve görevime devam etmek için her zamankinden daha fazla motivasyonum var." diye konuştu.

Söz konusu yolsuzluk soruşturmasının merkezinde yer alan Milano Belediye Yönetimi'nde kentsel dönüşüm sorumlusu Tancredi ise Başkan Sala'dan sonra söz alarak belediye meclis oturumunda görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Tancredi, "Bugün meclis üyeliği görevimden istifa ettim. Bu acı verici karara, yasal gelişmelerle başa çıkmanın en iyi yolu olduğuna inandığım için ve aynı zamanda ilgili kurumlara, yani belediye başkanına, meclisteki meslektaşlarıma, Milano halkına ve meclis üyelerine duyduğum saygıdan dolayı vardım." dedi.

Tancredi ayrıca belediye yönetimine destek veren bazı siyasi partilerin, soruşturmanın ardından kendisine karşı gösterdiği tavırdan hayal kırıklığına uğradığını da söyledi.

Sala ve Tancredi, belediye meclisinde konuşma yaparken, Scala Meydanı'nda toplanan bir grup protestocu, adı yolsuzluk soruşturmasına karışan Başkan Sala'yı istifa etmeye çağırdı.

Ülkede sağ koalisyon iktidarının başında bulunan Başbakan Giorgia Meloni, Sala'ya yönelik istifa çağrılarına mesafeli yaklaşırken, iktidar ortaklarından Lig'in lideri, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini ise istifa çağrılarına destek verdi.

Salvini'nin partisi Lig'den, Sala'nın bugünkü konuşmasının ardından yapılan açıklamada, Milano'yu yöneten solun, "şehri milyonerler için bir butiğe dönüştürdüğü" savunularak, kentte hemen erken yerel seçime gidilmesi gerektiği belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano Cumhuriyet Başsavcılığının, yolsuzluk, sahtecilik, bazı imar izinleri için rüşvet verilmesi, kaçak yapılaşma ve görevin kötüye kullanılması gibi iddialarla başlattığı soruşturma çerçevesinde, Milano'da şehrin çehresini değiştiren; son yıllarda yapılan büyük gökdelenlerden, 2026 Milano-Cortina Kış Oyunları için Olimpiyat Köyü inşasına, yenilenmesi ve çevresindeki alanların değerlendirilmesi gündemde olan San Siro Stadına kadar önemli büyük projeler ve üst düzey belediye yetkililerinin buralarda görevlerini kötüye kullanıp kullanmadığı inceleniyor.