Milan Radisics'in 'Ayak İzlerimiz' Sergisi Tekirdağ'da Açıldı

Milan Radisics'in 'Ayak İzlerimiz' Sergisi Tekirdağ'da Açıldı
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Macar fotoğrafçı Milan Radisics'in su yollarını belgelediği 'Ayak İzlerimiz' sergisi, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında Tekirdağ'da sanatseverlerle buluştu. Sergide, Radisics'in Türkiye'de çektiği 20 fotoğraf sergileniyor, su kıtlığına dikkat çekilerek farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Macar fotoğrafçı Milan Radisics'in su yollarını belgelediği fotoğraflardan oluşan "Ayak İzlerimiz" sergisi, Tekirdağ'da sanatseverlerle buluştu.

2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında başlatılan çalışma çerçevesinde, Radisics'in dünyadaki su yollarındaki değişimi belgelemek amacıyla çektiği kareler, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde açılan sergide yer aldı.

Sergide, sanatçının Türkiye'de çektiği su yolları ve su kaynaklarını yansıtan 20 fotoğraf bulunuyor.

Serginin açılışında konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Türkiye ile Macaristan arasında köklü bir dostluk ilişkisi bulunduğunu söyledi.

Su kıtlığının küresel bir sorun olduğuna dikkati çeken Soytürk, "Bu sergi, su kaynaklarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturması açısından oldukça anlamlı." dedi.

Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Attila Pinter de Tekirdağ'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok anlamlı bir sergi açıyoruz. Sayın Radisics'i çevresel duyarlılığı ve sanatsal katkıları için kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Milan Radisics ise eserlerinin Tekirdağ'da sergilenmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Soytürk ve beraberindeki protokol üyeleri sergiyi gezdi.

Sergi bir hafta kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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