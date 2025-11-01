Mikseriyle Yola Beton Döken Sürücüye Cezası Kesildi

HATAY'ın Samandağ ilçesinde mikseriyle yola beton sürücüye 8 bin 500 lira para cezası kesildi.

Olay, Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde meydana geldi. Mikserin sürücüsü, seyir sırasında yeni yapılan çevre yoluna taşıdığı betonu döktü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek yola beton döken mikserin sürücüsünü tespit etti. Sürücüye 8 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.