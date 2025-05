'Mikrolink veri merkezleri çözümlerinde uçtan uca hizmetler sunuyor'

AÇIK Holding bünyesinde faaliyet gösteren Mikrolink, veri merkezlerinin tasarımından inşasına ve işletme operasyonları da dahil tüm süreçleri yönetiyor. Bu kapsamda veri merkezlerinde uçtan uca hizmetler sunduklarını belirten Mikrolink Türkiye Genel Müdürü Taşkın Öktem, "Veri merkezlerinin tasarımını yaparken, bu veri merkezlerinin önümüzdeki yıllarda karşılaşacağı tüm sorunları, operasyonları ve projeleri başlamadan önce tasarlıyoruz. Müşterimizin talepleriyle de paralel olarak, en uygun şekilde uzun yıllar bu verilerin güvenli ve verimli şekilde saklanmasını sağlayacak biçimde en doğru tasarımı yapmaya çalışıyoruz. Sonrasında bu tasarımı gerçekleştirdiğimiz imalat süreçlerinde kalitemizi en üst seviyede tutarak, müşterimizin veri merkezine yaptığı yatırımın verimli ve sürdürülebilir olması için çalışmalar ve projeler hayata geçiriyoruz" dedi.

Mikrolink Türkiye Genel Müdürü Taşkın Öktem, 25 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Mikrolink'in Amerika, Almanya, İngiltere, Kazakistan ve Katar gibi ülkelerde de operasyonları olduğunu belirten Öktem, "Mikrolink hem Türkiye'de hem de globalde, haberleşme altyapıları ve veri merkezlerinde anahtar teslim çözümler sunan bir sistem entegratörü. Hem operasyon hem de ürün anlamında 7 gün 24 saat çalışan veri merkezlerinin tüm operasyonlarını anahtar teslim yürütebiliyoruz" diye konuştu.

'VERİ MERKEZLERİNDE TÜM SÜREÇLERİN SORUNSUZ İLERLEMESİNİ SAĞLIYORUZ'

Öktem, "Mikrolink hem Türkiye'de hem de globalde, haberleşme altyapıları ve veri merkezlerinde anahtar teslim çözümler sunan bir sistem entegratörü. Veri merkezlerinin dijital altyapılarına yönelik planlama ve tasarım çalışmaları, başlıca hizmetlerimiz arasında. Veri merkezleri için sunduğumuz tasarım ve planlama çalışmaları, projenin henüz imalat aşaması başlamadan önceki tüm disiplinlerini kapsıyor. Böylece veri merkezlerini en doğru ve en uygun şekilde tasarlıyor ve veri merkezlerinin yaşam döngüsü boyunca sorunsuz, verimli hizmet vermelerini sağlıyoruz" dedi.

'YEŞİL SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ MODELLERİ VE İNOVASYON PROJELERİNE ODAKLANIYORUZ'

Veri merkezleri için anahtar teslim çözümler üreten bir entegratör firma olduklarını aktaran Öktem, "Mikrolink olarak sadece altyapı tasarlamakla kalmayıp bu disiplinlerin imalatlarını yapan, veri merkezinin çok ana ve kritik birleşeni olan esas amacını da üzerinde bulunduran IT ve bilişim altyapıları için de çözümler üretiyoruz. Büyük verinin 2000'li yılların başından itibaren artan önemi ve günümüzde sosyal medya, yapay zeka gibi gelişmelerle hayati hale gelmesi, veri merkezlerinin sayısında önemli bir artışa yol açtı. Artık her an her saniye, çok yüksek oranda veri üreten bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle veri merkezlerinin hem enerji altyapılarının ve verimliliklerinin hem de tasarım ve kapasite konusundaki kabiliyetlerinin artırılması gerekiyor. Burada çok ciddi çözüm ve planlamaya ihtiyaç duyuluyor. Biz de yürüttüğümüz projelerde tasarım ve imalattaki uzmanlığımızla bu kritik ihtiyaca cevap vererek öne çıkıyoruz. Ayrıca veri merkezi işletme, IT alanındaki depolama, siber güvenlik gibi alanlardaki kabiliyetlerimizle de çok yoğun katkı sağlayabiliyoruz. Veri merkezlerinin en büyük ve önemli sorunları olan enerji verimliliklerinin sağlanması, verinin işlenmesi ve depolanması, yedeklilik hızları, siber güvenlik anlamında verilerin güvenli hale getirilmesi gibi alanlarda sürekli Ar-Ge çalışmaları yaparak, yeni projeler geliştirmeye odaklanıyor ve yatırımlarımızı da bu yönde şekillendiriyoruz. Bütün motivasyonumuzu buna harcıyoruz" diye konuştu.

'HOLDİNG ŞİRKETLERİMİZLE VERİ MERKEZLERİNİN FARKLI İHTİYAÇLARINA CEVAP VERİYORUZ'

Açık Holding bünyesinde bulunan markalara değinen Öktem, "Veri merkezlerinin çeşitli ihtiyaçlarına özel çözümler geliştiren holding markalarımızla bu alandaki çalışmalarımıza önemli katkılar sağlıyoruz. Bunlardan bir tanesi de holdingimizin öne çıkan markalarından biri olan SayTEC. Veri merkezleri için verinin depolama, siber güvenlik risklerinden arındırılmış şekilde yedekleme sistemlerinin kurulması ve verinin güvenli bir şekilde saklanması gibi oldukça önemli ihtiyaçlara ileri teknolojili çözümler sunuyor. SayTEC markamız, holdingimizin Almanya merkezli hem Türkiye'de hem de globalde hizmet sağlayan önemli markalarından biri. SayTEC, görünmez iletişim, IP gizliliği ve kullanıcı dostu arayüzüyle üst düzey siber güvenlik ve veri hizmetleri sunuyor. sayTRUST ve sayFUSE ürünleriyle bu alanda kapsamlı çözümler getiriyor. Hem siber güvenliği hem de veri depolama ve yedekleme ihtiyaçlarını karşılıyor, böylece müşterilerimize üst düzey bir koruma sağlayarak, önemli siber risklere karşı bütünleşik bir savunma oluşturuyor" dedi.

Bir Açık Holding şirketi olan Mikrolink'in ileri teknolojili projeler ürettiğine değinen Taşkın Öktem, "Mikrolink olarak bir Açık Holding şirketiyiz. 30'a yakın şirketin bulunduğu bir holding bünyesinde yer alıyor ve Mikrolink, Açık Holding'in tüm şirketlerinin mottosu olan odağında teknoloji olan ve insana değer katan projeler üretme anlayışıyla hareket ediyor. Bu bizim için çok kıymetli. Holdingimizin köklü geçmişi ve profesyonelliğiyle sunduğumuz veri merkezi ve haberleşme altyapıları gibi anahtar teslim çözümler, özellikle insan yaşamına ve hayatına değer katan projeler olmasıyla daha da anlamlı hale geliyor. Teknoloji odaklı projeler üreterek insan yaşamını iyileştiren ve hayatı kolaylaştıran girişimlerde yer alıyoruz ve bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.