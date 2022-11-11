MIKOLAYİV - Zelenskiy: Rus güçleri beş katlı bir binayı vurdu, ölü ve yaralılar var Güncel Haberler Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken Mikolayiv'de bir binaya yönelik saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken Mikolayiv'de bir binaya yönelik saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin paylaştığı görüntülerde gece saatlerinde vurulan yerleşim yerindeki binanın büyük hasar gördüğü ve çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildiği görülüyor. Kaynak: AA / Güncel Ukrayna İtfaiye Rusya Güncel Haberler

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