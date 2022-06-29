MİKOLAYİV - Ukrayna: Rus güçlerinin füzeyle vurduğu binada en az 3 kişi öldü - Haberler

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MİKOLAYİV - Ukrayna: Rus güçlerinin füzeyle vurduğu binada en az 3 kişi öldü

AA - Güncel
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Ukrayna resmi makamları, Rus güçlerinin Mikolayiv kentinde beş katlı bir binaya yönelik gerçekleştirdikleri füze saldırısında en az 3 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ukrayna resmi makamları, Rus güçlerinin Mikolayiv kentinde beş katlı bir binaya yönelik gerçekleştirdikleri füze saldırısında en az 3 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bir kısmı tamamen çöken binada yıkıntılar arasında kalan yaralılar, Ukrayna Acil Durum Servisi'ne bağlı kurtarma ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

AA / Güncel

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