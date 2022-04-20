Mikolayiv'den kaçan Ukraynalılar Odessa'ya sığınıyor

Tren istasyonuna gelen siviller

Sivillerin bekleyişi

Anya adındaki Ukraynalı kadının açıklamaları

Yaşlı Ukraynalı kadının açıklaması

Araçlara binen siviller

Dün Rus güçlerince bombalanan Mikolayiv'den kaçışlar devam ediyor.

Mikolayiv Belediye Başkanı, Rus güçlerinin dün kentin bazı noktalarına altı ayrı saldırı düzenlediğini duyurmuştu. Saldırıların artması üzerine siviller, trenle Mikolayiv'i terk edip komşu Odessa'ya sığındı. Mikolayiv'den ailesiyle tahliye edilen Anya, kentin Ruslar tarafından bombalanması üzerine çok korktuklarını ve Mikolayiv'den ayrılmaya karar verdiklerini söyledi. Yaşlı bir kent sakini de, "Mikolayivliyiz ama orayı bombaladıkları için korktuk ve Odessa'ya geldik" dedi.

Tren istasyonunda karşılanan siviller, araçlara bindirilerek konaklayacakları yere gönderildiler.