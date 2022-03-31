Son dakika haber: Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 20'ye yükseldi - Haberler

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Son dakika haber: Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 20'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 20'ye yükseldi

Son dakika gündem haberi... Ukrayna'ya bağlı Mikolayiv'de Rus ordusunun 29 Mart'ta vurduğu valilik binasındaki can kaybı 20'ye yükseldi.

Ukrayna'ya bağlı Mikolayiv'de Rus ordusunun 29 Mart'ta vurduğu valilik binasındaki can kaybı 20'ye yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 36. gününde devam ederken, 29 Mart'ta füzeyle vurulan Mikolayiv valilik binasında bilanço ağırlaşıyor. Acil Durumlar Servisi'nden yapılan son açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği bildirildi. Enkaz altından 19 cansız bedenin çıkarıldığı ve 1 yaralının da hastanede yaşamını yitirdiği aktarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

İki gün önce vurulan valilik binasının bir kısmı yıkılmıştı.

(İHA)

Son dakika haber: Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 20'ye yükseldi

Son dakika haber: Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 20'ye yükseldi

Son dakika haber: Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 20'ye yükseldi

Son dakika haber: Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 20'ye yükseldi

Son dakika haber: Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 20'ye yükseldi

Son dakika haber: Mikolayiv'de vurulan valilik binasında can kaybı 20'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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