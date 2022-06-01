Mikis Theodorakis Orkestrası, İstanbul ve İzmir'de konser verecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mikis Theodorakis Orkestrası, İstanbul ve İzmir'de konser verecek

AA - Fatih Türkyılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Mikis Theodorakis Orkestrası, İstanbul ve İzmir'de konser verecek

Yunan besteci Mikis Theodorakis'i yaşatmak adına kurulan orkestra, Türkiye'deki müzikseverlerle buluşacak.

Yunan besteci Mikis Theodorakis'i yaşatmak adına kurulan orkestra, Türkiye'deki müzikseverlerle buluşacak.

Mikis Theodorakis Orkestrası, sanatçının en önemli bestelerinin yanı sıra hareketli melodilere uzanan geniş repertuvarıyla farklı ülkelerde konserler vermeye devam ediyor.

Eserleri Yunanistan'ın kültürel mirası haline gelen ve 1000'e yakın şarkısıyla dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri arasında yer alan Theodorakis'i tanıtmayı amaçlayan orkestra, 9 Ağustos'ta İstanbul Turkcell Vadi'de, 10 Ağustos'ta ise İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

Mikis Theodorakis İstanbul Yunan İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title