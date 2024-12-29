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Mikheil Kavelaşvili, Gürcistan'ın 6. Cumhurbaşkanı Olarak Görevine Başladı

Mikheil Kavelaşvili, Gürcistan'ın 6. Cumhurbaşkanı Olarak Görevine Başladı
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Gürcistan'da 14 Aralık'ta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı olarak seçilen Mikheil Kavelaşvili, yemin töreniyle görevine başladı. Eski Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Kavelaşvili'yi meşru olarak tanımadığını belirtirken, ülkede hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Gürcistan'da, 300 kişilik komisyon tarafından 14 Aralık'ta ülkenin 6. cumhurbaşkanı seçilen Mikheil Kavelaşvili, yemin ederek görevine başladı.

Başkent Tiflis'te Parlamento binasında düzenlenen törende yemin eden eski futbolcu ve milletvekilli Kavelaşvili, böylece görevine resmen başlamış oldu.

Törende konuşan Kavelaşvili, milli ve dini çıkarları koruyarak ülkenin kalkınması, refahı ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu yolunda etkili adımlar atarak ilerlemeye devam ettiklerini söyledi.

Eski Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin, görevi Gürcistan'ın yeni cumhurbaşkanı olan Kavelaşvili'ye bugün devretmesi gerekiyor. Daha önce parlamento seçimini tanımadığını açıklayan Zurabişvili, devir işlemini yapmayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın toplantısını düzenleyen Zurabişvili, yeni seçilen Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'yi meşru olarak tanımadığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı boşaltacağını ancak görevine "dışarıdan" devam edeceğini kaydeden Zurabişvili, parlamento seçimlerinin yenilenmediği sürece kendisinin "meşru bir cumhurbaşkanı" olduğunu savundu.

Zurabişvili, konuşmasının ardından saraydan çıkarak kendisini bekleyen destekçileriyle buluştu. Zurabişvili ve hükümet karşıtı göstericiler, parlamento seçiminin yenilenmesi talebiyle bir kez daha parlamento önüne yürüdü.

İktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin aday gösterdiği Kavelaşvili, 300 kişilik Seçim Kurulundan 224 "evet" oyu alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

Gürcistan'daki gelişmeler

AB, ABD ile Gürcistan'ın 5. Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefet partileri, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin seçildiği parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin, AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını askıya almasına tepki gösteriyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin hükümeti ise Batı'nın desteklediği bazı güçleri, Zurabişvili ve muhalefeti, "sokak eylemleri" ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.

ABD ile bazı Avrupa ülkeleri, Gürcistan hükümeti yetkililerine yaptırımlar uyguladı.

Gürcistan'da 28 Kasım'da başlayan AB yanlısı gösteriler 32 gündür devam ediyor.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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