Mike Waltz, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Olarak Onaylandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Senatoda yapılan oylama sonucunda ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak onaylandı.

ABD Senatosunda yapılan oylamada 43 "hayır" oyuna karşın 47 senatörün "evet" oyunu alan Waltz, BM'deki görevine başlamaya hak kazandı.

Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı olan ve Yemen'e saldırı planlarının basına sızmasıyla ilgili "skandalın" ardından görevinden ayrılan Waltz, Trump tarafından ABD'nin BM Daimi Temsilciliği görevine aday gösterilmişti.