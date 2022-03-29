Mihrimah Sultan Gençlik Kütüphanesi Üsküdar'da açıldı

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Edebiyat, kültür ve medeniyet dergisi Yedi İklim'in yeni merkezi olan Mihrimah Sultan Gençlik Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış etkinliğine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan ve Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal'ın yanı sıra çok sayıda edebiyatsever katıldı.

Alpaslan, kütüphanenin çok seçkin bir eser olarak okurların hizmetine sunulduğunu belirterek, "Kütüphaneler Haftası içerisindeyiz. Çok büyük medeniyet kurmuş bir ecdadın torunları olarak kitap, ilim ve irfan bizim için son derece kıymetli. Bu mekanlar da bunların merkezleridir." dedi.

İstanbul'un dünyanın gıpta ettiği güzellikleri barındıran bir şehir olduğuna işaret eden Alpaslan, "Medeniyetimizin kurulmasında Üsküdar'da oluşturulan ilim ve irfan merkezleri katkılarda bulunmuştur. Dolayısıyla bu topraklar son derece önemli ve kıymetli. Üsküdar da bu medeniyetin banisi konumunda." ifadesini kullandı.

Alpaslan, "Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen bu anlayışla ilim ve kültür eserlerinin ortaya çıkmasında çok önemli çalışmalar yapıyor. Ben bu çalışmalardan dolayı kendilerini kutluyorum. Desteklerinden dolayı Kuveyt Türk'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Ali Haydar Hocam ömrünü bu işe adamış bir vakıf insanı olarak bu güzel eserin ortaya çıkmasında büyük katkılarda bulundu. Kendisine de şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Çok eski dergiler ve seçkin kitaplar var"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de kütüphane açılışıyla 300 yıllık bir eseri yeniden ayağa kaldırdıklarına işaret ederek, "İnşallah kıyamete kadar burası bir ilim irfan merkezi olarak gençlere ve yetişkinlere hizmet edecektir. Bu nedenle çok mutlu ve huzurluyuz." dedi.

Türkmen, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kuveyt Türk'ün destekleriyle projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayarak, kütüphanede Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal başta olmak üzere kıymetli yazarların kütüphanelerinden 50 bin eserin yer aldığını dile getirdi.

Yedi İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Haksal ise dedesinin kitaplarına sahip çıkarak bu manevi sorumluluğu üstlendiğini belirterek, "İçeride 2 bin çeşit dergi, çok eski dergiler ve çok seçkin kitaplar var. Mesela, Mehmet Akif Ersoy'un Rıza Tevfik Bölükbaşı'na imzaladığı Gölgeler adlı kitabı burada. Yazı hayatına Mavera dergisinde başladık, Büyük Doğu ve Diriliş ekolünden geliyoruz. Merhum Cahit Zarifoğlu'yla birlikte Yedi İklim dergisini kurduk. İsim babası da şimdi profesör olan İlhan Kutluer'di." diye konuştu.

Yedi İklim dergisi çevresinden birkaç kuşak yetiştiğine dikkati çeken Haksal, derginin 35 yıllık yürüyüşünü devam ettirmek istediklerinin altını çizdi.

Mihrimah Sultan Gençlik Kütüphanesi hakkında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Üsküdar Belediyesi ve Kuveyt Türk iş birliğinde hayata geçirilen Mihrimah Sultan Gençlik Kütüphanesi, yaklaşık 50 bin kitap ve edebiyat dergisi arşivine ev sahipliği yapıyor.

Yayın hayatına 35 yıldır devam eden edebiyat, kültür ve medeniyet dergisi Yedi İklim'in yeni merkezi olarak da hizmet verecek mekanda, ziyaretçilerin kullanımına sunulan bir kitap kafe de yer alıyor.