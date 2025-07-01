Mihalgazi'de Yaz Kur'an Kursları Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde yaz Kur'an kursları düzenlenmeye başlandı. İlçe Müftülüğü, camilerdeki eğitime öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini ve ailelerin destek verdiğini açıkladı.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde yaz Kur'an kursları başladı.

Mihalgazi İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenlenen yaz Kur'an kursları, bu yıl da yeni bir heyecanla başladı.

İlçe genelindeki camilerde başlayan eğitime öğrenciler ilgi gösterdi.

Din görevlileri ile aileler, öğrencilerin kurslara katılımı için büyük destek verdi.

Kaynak: AA / Atilla Ünal - Güncel
Hakan'dan Lautaro Martinez'e bomba yanıt: Tarih dimdik duranları hatırlar

Hakan'dan Lautaro Martinez'e bomba yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi

Bodrum'da lahmacun ve adana yediler, gelen fiyata inanamadılar
Oyuncu Yücel Erten İzmir Büyükşehir Belediyesi operasyonunda gözaltına alındı

Yolsuzluk operasyonunda ünlü oyuncu gözaltına alındı
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Sigorta ve kaskoda yeni dönem! Pert şartları değişti

26 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Sigorta ve kaskoda yeni dönem
Okan Buruk tam 7 futbolcunun kalemini kırdı

Yeni sezonda yoklar! Tam 7 futbolcunun kalemini kırdı
Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır

Kalem yapmak için ekildi, tüm köyü sardı! Dışarıya adım atamıyorlar
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı

Leman protestosunda olay görüntü! Bir anda binaya tırmanmaya başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.