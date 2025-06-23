Mihalgazi Belediye Başkanından Çiftçilere Elektrik Hibesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, kırsal 5 mahalledeki çiftçilerin tarımsal sulamada kullandığı elektrik ücretlerine yüzde 50'ye varan hibe desteği sağladıklarını açıkladı.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, kırsal 5 mahalledeki çiftçilerin tarımsal sulamada kullandığı elektrik ücretlerine yüzde 50'ye varan hibe desteği sağladıklarını bildirdi.

Güneş, yaptığı yazılı açıklamada, yerel yönetimlerin, tarımsal üretimin ve verimin sürdürülebilirliği için üreticilerin yanında olması gerektiğini belirtti.

İlçelerindeki 5 kırsal mahallede tarıma destek için tarımsal sulamadaki elektrik ücretlerinde yüzde 50'ye varan destek verdiklerini kaydeden Güneş, "Ayrıca kırsal mahallelerimizdeki tarımsal sulamada kullanılan dinamoların bakımı belediyemiz tarafından yaptırılmaktadır. Çiftçilerimiz bizim baş tacımızdır. Onların emeğiyle sofralarımız bereketleniyor. Bu nedenle özellikle yaz aylarında artan su ihtiyacına karşılık tarımsal sulama suyu elektriği konusunda destek sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye olarak desteklerinin üretimin devamlılığı açısından çok kıymetli olduğunu vurgulayan Güneş, "Mihalgazi'mizin verimli topraklarını ve çiftçimizi desteklemeye devam edeceğiz. Tarımsal sulamaya destek vererek bölgede tarımsal üretim yapan halkın ürün çeşitliliğini artırmasına ve ekonomik kazanç sağlamasına imkan tanıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Atilla Ünal - Güncel
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mario Lemina'dan duygusal hamle! İki çocuğunun annesine evlenme teklifi etti

Galatasaray'ın yıldız ismi iki çocuğunun annesine evlenme teklifi etti
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu

Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu
Gaziantep'te aile içi kavga cinayetle bitti: Baba ve ağabey gözaltında

Aile içi kavga kanla sona erdi! En yakınları gözaltında
İsrail ordusu: Yüzlerce Devrim Muhafızı askerini öldürdük

Karargaha bomba yağdı! Yüzlerce Devrim Muhafızı askeri öldürüldü
İran'dan jet misilleme! Füzenin düştüğü an kameraya böyle yansıdı

Jet misilleme! Ülke siren sesleriyle inledi, halk sığınaklara kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.