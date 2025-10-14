Mihail Hodorkovskiy Hakkında Terör Davası Açıldı

Rusya'da Kremlin'e muhalif olmasıyla bilinen iş insanı Mihail Hodorkovskiy hakkında terör davası açıldığı bildirildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada, Rusya'nın geçmişte en büyük petrol şirketlerinden olan Yukos'un eski patronu Hodorkovskiy'nin "Rusya Savaş Karşıtı Komitesi" isimli organizasyon kurduğu belirtildi.

Söz konusu kuruluşun, Ukrayna'da çeşitli askeri örgütleri finanse ettiği, Rusya'daki iktidarı güçle ele geçirmeyi planladığı ve terör eylemlerinde bulunma çağrıları yaptığı ileri sürülen açıklamada, bu gerekçeyle Hodorkovskiy ve kuruluş üyelerine terör davası açıldığı kaydedildi.

Kuruluş üyelerinin arasında eski Rusya Başbakanı Mihail Kasyanov, Batılı ülkeler ve Rusya arasında Ankara'da gerçekleşen tutuklu takas kapsamında serbest bırakılan muhalif Vladimir Kara-Murza, eski Dünya Satranç Şampiyonu Garry Kasparov da yer alıyor.

Bu şahısların bazıları ise daha önce Rusya'da terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil edilmişti.

Hodorkovskiy kim?

Eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Yukos'u, Rusya'nın en büyük özel petrol şirketine dönüştüren Mihail Hodorkovskiy, bir dönem Rusya'nın en zengin iş insanıydı. Devlet varlıklarının özelleştirilmesiyle bilinen Hodorkovskiy, 2003'te dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığından yargılandığı davada suçlu bulunarak 10 yıl hapis yatmıştı.

Yukos'un iflas etmesinin ardından hisselerinin çoğunu devlete ait Rosneft şirketi devralmıştı.

Hodorkovskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı özel af kararnamesiyle 2013'te hapisten çıkmıştı.

İngiltere'de ikamet ettiği bilinen Hodorovskiy, Şubat 2022'de Rusya dışında "Rusya Savaş Karşıtı Komitesi" organizasyonu kurmuştu.

Ukrayna'daki savaşa karşı çıkan ve Rus yönetimini eleştiren Hodorovskiy'e Rusya'ya dönmesi halinde müebbet hapis verilebileceği belirtiliyor.