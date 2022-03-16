Migros, kadın girişimcilerin ürünlerini mağazalarında satışa sunuyor

MERSİN (AA) - Migros ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliği ile düzenlenen "Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı" kampına katılan girişimci kadınların Migros standartlarına uygun üretimleri Migros mağazalarında yerini almaya başladı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, yatırımlarıyla kadınların tarımsal alanda güçlenmesine ve kadın girişimciliğinin artmasına katkı sağlayan Migros'un, KAGİDER ile olan iş birliğinde yeni bir adım atıldı. "Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı" kampına katılan kadın üreticilerin ürünleri Migros mağazalarında tüketicilerle buluşmaya başladı.

Migros, KAGİDER ile birlikte düzenlediği eğitim programına katılan Mersinli kadın girişimcinin projesi ile toplamda 10 bin kaz alımı yapacak. "Mersinden Kadın Kooperatifi"ne bağlı 100 kadın üreticinin Migros'un kalite standartlarına uygun ve Migros'a özel olarak yetiştirdiği kazların ilk 2 bin 500'ü Migros mağazalarında raflardaki yerini aldı.

"Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı", kadınların üretime daha fazla katılımını desteklemek amacıyla, Migros'un pazarlama yöneticilerinin, tarım sektöründen uzmanların ve başarılı girişimcilerin katılımıyla düzenleniyor. Kadın girişimcilere eğitim ve danışmanlık hizmeti verilen programın üçüncüsü mayıs ayında gerçekleştirilecek.

"Programa katılan kadın üreticilerin, Migros kalite standartlarına uygun üretimlerini mağazalarımızda tüketicilerle buluşturuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur, Migros olarak, tarım sektöründe kadın girişimcileri desteklemek için KAGİDER ile iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl mayıs ayında üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz 'Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı' ile kadın girişimcilerin büyümelerini ve güçlenmelerin destekleyici eğitimler veriyor, tarım sektörünü tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Programa katılan kadın üreticilerin, Migros kalite standartlarına uygun üretimlerini mağazalarımızda tüketicilerle buluşturma imkanı sunuyoruz. Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı'nın yanı sıra Bölgesel Kadın Kooperatifleri buluşmaları ve güçlü yatırımlarımızla kadınların üretime katılmasını destekliyor, ulusal pazarda emeğinin karşılık bulmasını sağlıyoruz."

Kazın artık sadece Kars'ta değil, Mersin'de de üretilebildiğini aktaran Baydur, "Eğitim programımıza katılan Mersinli Eylem Bozdoğan'ın girişimiyle 100 kadın üretici tarafından yetiştirilen kazları Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarımızda tüketicilerle buluşturmaya başladık. İlk adımda 2 bin 500 adet alım yaptık. Üretimin her aşamasında destek olduğumuz, kalite standartlarımıza uygun şekilde hijyenik ve verimli ortamda Migros için üretilen toplamda 10 bin adet kazı sofralara getireceğiz. 'Sadece Migros'ta' satışa sunduğumuz kazları, müşterilerimiz ihtiyaçlarına göre yarım veya bütün olarak satın alabilecek. Tarım alanındaki kadın girişimcilerin hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü görmek bizim için büyük mutluluk kaynağı. Girişimcilere umut ve cesaret veren projelerimizi artırarak sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem de tarımın, dışa bağımlılığı azaltma ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma sağlamanın yanı sıra stratejik öneminin sofralara ve sağlığa kadar uzanan bir sektör olduğunu belirterek, "Hiç şüphe yok ki ülkemizde tarım büyük ölçüde kadınların emeği üzerinde yükseliyor. Girişimcilik potansiyeli yüksek olan kadınlar, tarım sektörünü güvenle geleceğe taşıyabilecek güce sahip. KAGİDER'in özellikle odaklandığı alanlardan biri olan tarımda kadın varlığını güçlendirecek, başka kadınlara ilham ve cesaret verecek bu projeyi Migros ile birlikte gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dilerim bu projemiz, tarımdaki kadın girişimcileri destekleyecek, yeni pazarlara erişimlerini sağlayacak başka çalışmaların yolunu açsın." ifadelerini kullandı.

"Hayalim gerçek oldu"

Mersin Kadın Kooperatifi üyesi Eylem Bozdoğan ise Şubat 2020'de katıldığı Migros ve KAGİDER'in düzenlediği "Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı" sonrasında, Mersin'de kaz üretilmesi ve bu işten özellikle kadınların para kazanabilmesine yönelik hayalinin oluştuğunu aktararak, "Migros bizimle iletişime geçerek kendi standartlarına uygun üretim olduğu taktirde mağazalarında satışa sunabileceğini söyledi. Migros'un bize cesaret veren teklifi üzerine projeyi ortağı olduğum Mersin'den Kadın Kooperatifi ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne aktardık. Hayalimin gerçeğe dönüşmesini sağlayan başta Migros olmak üzere KAGİDER ekibine, kooperatifime, projeme inanan ve yatırım yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ve katkı sunan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.