İSTANBUL-MİDYAT'TAKİ KÖY OKULUNA YAZIN SERİN KIŞIN SICAK TUTACAK ISI POMPASI KURULDU

Kışların en sert geçtiği illerden Mardin'in Midyat ilçesinde bir köy okuluna ısı pompası sistemi kuruldu. Midyat'a yaklaşık 25 kilometre uzaktaki Çaldere İlkokulu, kurulan sistemle yazın serin kışın sıcak olacak. 41 öğrencinin eğitim gördüğü elektriğin sık sık kesildiği, şebekinin bile yer yer çekmediği ve kışları odun sobasıyla ısıtılan okulda kurulan sistem sevinçle karşılandı. Projeyi hayata geçiren Alarko Carrier'in Genel Müdürü Cem Akan, sistemin kendi elektriğini de kendi üreteceğini söyledi. Akan, "Çaldere İlkokulu'na ısı pompası, enerji için güneş panelleri, sıcak su kullanımı için çeşitli cihazlar ve içerideki karbondioksit seviyesini ölçen sensörler yerleştirdik. Dolayısıyla okulu kışın sıcak, yazın serin tutacağız ve kirli hava seviyesini minimum düzeye indireceğiz? dedi.

'Okulların Havası Değişiyor' mottosuyla yeni bir çalışmaya imza atan Alarko Carrier, Çaldere İlkokulu'nda ısı pompası, ısı geri kazanım cihazı, fancoil, hava temizleme cihazı, sirkülasyon pompası ve fotovoltaik panelden oluşan ileri teknoloji bir sistem kurdu. İklimlendirmenin, çocukların gelişimi ve eğitim yaşamı üzerindeki etkilerine dikkat çekmek ve eğitimi desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje için 28 Eylül'de Mardin'de bir basın toplantısı düzenlendi.

Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, Genel Müdür Yardımcısı Koray Fedar ve Pazarlama Direktörü Volkan Arslan'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, projenin detayları ve çocukların eğitim yaşamı üzerindeki etkileri hakkında bilgi verildi.

'KİRLİ HAVA SEVİYESİNİ MİNİMUM DÜZEYDE TUTACAK BİR SİSTEM KURDUK'

Uzun yıllardır dünyanın geleceğini gözeten, çevre dostu ve yeni kuşakların yarınlarını pozitif yönde etkileyecek teknoloji üretimini desteklediklerini ifade eden Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, proje hakkında şunları söyledi:

'Yazın ve kışın en sert yaşandığı illerimizden bir tanesi Mardin'dir. Bu yüzden Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Çaldere köyünü tercih ettik. Burada ısıtma ve soğutmayı ısı pompası ile gerçekleştireceğiz. Bunların enerjisini de güneş panelleri ile sağlayacağız. Dolayısıyla elektrik tüketimini en aza indireceğiz. Sürdürülebilirlik, çocukların konforu ve temiz hava gibi konular kapsamında atılan iyi bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bu sene adım attığımız sosyal sorumluluk projesini, önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz. Çaldere İlkokulu, ısı pompasından önce kömür sobasıyla ısınan bir okuldu ve soğutma sistemi yoktu. Buraya ısı pompası, enerji için güneş panalleri ve içerdeki karbondioksit seviyesini ölçen sensörler yerleştirdik. Dolayısıyla kışın okulu sıcak, yazın serin tutacağız. Bir yandan konforlu bir ortam sağlarken diğer yandan içerdeki karbondioksit ve kirli hava seviyesini minimum düzeyde tutacak bir sistem kurduk.'

'ISI POMPALARIMIZ GÜNEŞ PANELLERİNDEN ELDE EDİLEN ELEKTRİK İLE ÇALIŞACAK'

Isı pompasının kullanım alanının genişlediğini söyleyen Akan, 'Avrupa'da fosil yakıtların önüne geçmek için yaygın olarak kullanılan verimli bir ürün. Fakat ısı pompasını çalıştırmak için kullanılan elektriğin kaynağı da çok önemli. Güneş paneli bu kapsamda çok çevreci bir üründür. Hiçbir karbon salınımı olmadan güneşten enerji üretebiliyorsunuz. Bizim ısı pompalarımız da güneş panellerinden elde edilen elektrik ile çalışacak. Böylelikle enerjiyi en az seviyede kullanacağız' şeklinde konuştu.

'KAPALI VE KÖMÜRLE ISINAN BİR SINIFTA VERİM GİTTİKÇE DÜŞÜYOR'

Çaldere İlkokulu'nun tercih edilme sebeplerini de paylaşan Akan, sözlerine şöyle son verdi:

'Merkeze 1,5 saat uzaklıktayız, yaklaşık 45 öğrencimiz var. Elektriğin gidip geldiği, voltajın sürekli dalgalandığı bir yerdeyiz. Isı pompasının çalışmasına yönelik düzgün bir elektrik sistemi yok. Buraya güneş panellerimize ek olarak regülatörler koyduk. Dolayısıyla elektriği sabit bir voltajda tutup merkezden uzak bir bölgeye konforlu şekilde ısıtma, soğutma ve temiz hava kazandıracağız. Her şeyden önce 'Temiz hava herkesin hakkı' diyoruz. Çocukların eğitiminde, kapalı ve kömürle ısınan bir sınıfta verim gittikçe düşüyor. Biz, şirket olarak bu verimi artırmayı hedefliyoruz. Temiz hava kullanımı şu anda Avrupa ve dünyada oldukça yaygın, biz de bunu artırmayı amaçladık.?

'UMARIZ BÜTÜN OKULLARIMIZDA BU SİSTEM YAYGINLAŞIR'

Okulu ziyarete gelen Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ise 'Okulumuzda çevre dostu bir proje uygulandı. Bu tür projelerin tüm ülkeye yayılmasını ümit ediyoruz. 21'inci yüzyılda gelişen teknolojini imkanlarından faydalanarak dünyamıza daha az zarar verecek sistem geliştirmemiz gerekiyor. Okumuz, artık kendi enerjisini kendisi üreterek hem çevre dostu hem de öğrencilerimiz için daha sağlıklı bir ortam oluşturuyor. Temiz bir havada, fosil yakıt kullanmadan kendi imkanlarıyla eğitim sistemlerine devam edecekler. Umarız ki bütün okullarımızda bu sistem yaygınlaşır, hatta tüm kamu kurumlarında ve ilerleyen süreçlerde evlerimizde de çevre dostu ısınma ve soğutma sistemlerini kullanırız' diye konuştu.

Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir ise toplantıda, 'Çaldere İlkokulu, merkezden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, birleştirilmiş sınıflı 41 öğrencinin eğitim gördüğü bir okuldur. Elektriğin de doğal şartlara göre sık sık kesildiği bölgede bulunan, kışın soba ve odunla ısıtılan okulumuzun ciddi olan bu sorununa değinmek adına Alarko firmasının üretmiş olduğu bu projeyi çok verimli buldum' dedi.

TEMİZ HAVA HERKESİN HAKKI

'Temiz Hava Herkesin Hakkı' diyerek yola çıkan Alarko Carrier'ın kurduğu yeni sistemde, okulun temel ısınma ve soğutma ihtiyacı bundan böyle, geleceğin ürünü olarak gösterilen ve çevre dostu bir teknoloji sunan ısı pompası ile karşılanacak. Isı pompası ile aynı zamanda kullanım sıcak suyu da karşılanabilecek. Fosil yakıt tüketmeyen ve çevreye duyarlı bir çözüm sunan ısı pompası ile çok daha konforlu bir iklimlendirme sağlanmış olacak. Sınıflara yerleştirilen fancoiller, ısı pompasının ürettiği sıcak veya soğuk suyu kendi içinden geçirerek iç havayı ihtiyaca göre ısıtacak veya soğutacak. Böylece, çocukların eğitim gördüğü sınıflar yazın serin, kışın sıcak olacak. Sınıflardaki taze hava ihtiyacını ise ısı geri kazanım cihazları sağlayacak. Böylece taze hava, mahalden alınan CO2 (karbondioksit) miktarına göre ayarlanarak kontrol edilecek.

Her sınıfa, içerideki havayı altı kademeli filtrelerden geçirerek temizleyen hava temizleme cihazları yerleştirildi. Böylece öğrencilerin mikroorganizmalardan arındırılmış, sağlıklı ve bulaşıcılığa izin vermeyen bir ortamda eğitim görmesi sağlandı. Tüm okulun elektrik ihtiyacının karşılanması için fotovoltaik panellerin (PV) kurulumu yapıldı. Bu sayede daha önce kömür sobası ile ısınan Çaldere İlkokulu'nda yıllık kömür masrafı, zahmeti ve kirliliği olmayacağı gibi çok daha konforlu ve sağlıklı bir iklimlendirme sistemi oluşturularak fotovoltaik paneller (PV) sayesinde hiçbir elektrik masrafı olmadan kullanılacak.