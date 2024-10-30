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Midyat'ta Zabıta Denetimleri Sürüyor

Midyat'ta Zabıta Denetimleri Sürüyor
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Mardin'in Midyat ilçesinde zabıta ekipleri, kaldırım işgali yapan esnafa yönelik denetim gerçekleştirerek, uyarılara uymayan tabela ve reklam flamalarını toplamaya devam ediyor.

Mardin'in Midyat ilçesinde zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Midyat Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Bulvarı, Seyfettin Güneştan Bulvarı ve Mardin çevre yolunda, kaldırım işgaline yönelik denetimler yapıldı.

Daha önce yapılan uyarılara uymayarak kaldırım işgali yapmaya devam eden esnafın, tabela, reklam flaması gibi malzemeleri toplandı.

Zabıta ekiplerinin denetimlere devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel

Belediye Politika Güncel Zabıta Midyat mardin Yaşam

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