Midyat'ta Zabıta Denetimleri Sürüyor

Mardin'in Midyat ilçesinde zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Midyat Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Bulvarı, Seyfettin Güneştan Bulvarı ve Mardin çevre yolunda, kaldırım işgaline yönelik denetimler yapıldı.

Daha önce yapılan uyarılara uymayarak kaldırım işgali yapmaya devam eden esnafın, tabela, reklam flaması gibi malzemeleri toplandı.

Zabıta ekiplerinin denetimlere devam edeceği öğrenildi.