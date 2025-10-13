Haberler

Midyat'ta Yolcu Minibüsünde 16 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Midyat'ta Yolcu Minibüsünde 16 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde, yolcu minibüsünde yapılan aramada gizli bölmelerde 16 bin paket kaçak sigara ve 1500 elektronik sigara bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Midyat ilçesinde arama yapılan yolcu minibüsünde oluşturulan gizli bölmelerde 16 bin paket kaçak sigara ve 1500 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yolcu minibüsüyle Mardin'den başka illere kaçak sigara götüreceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan takip sonrası Midyat'ta durdurulan minibüste yapılan aramada, 16 bin paket kaçak sigara ile 1500 elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü isimleri sarsan narkotik operasyonunda yeni detay

Ünlüleri sarsan yasaklı madde operasyonda şaşırtan itiraf
Aras Bulut İynemli'den dudak uçuklatan yatırım

Ünlü oyuncunun servetini nereye harcadığı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.