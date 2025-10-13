Midyat'ta Yolcu Minibüsünde 16 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde arama yapılan yolcu minibüsünde oluşturulan gizli bölmelerde 16 bin paket kaçak sigara ve 1500 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yolcu minibüsüyle Mardin'den başka illere kaçak sigara götüreceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan takip sonrası Midyat'ta durdurulan minibüste yapılan aramada, 16 bin paket kaçak sigara ile 1500 elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.