Midyat'ta Yolcu Kadına Otomobil Çarptı: Hayati Tehlike Var
Mardin'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Kadriye A., bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

MARDİN'in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Kadriye A. (60), ağır yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Zeynel Abidin Erdem Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye A.'ya çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kadriye A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Sürücü, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
