Midyat'ta YKS heyecanı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi Midyat ilçesinde yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi Midyat ilçesinde yapıldı. Midyat Belediyesi Beyaz Masa ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sınava geç kalan öğrencileri motosiklet ve araçla okula yetiştirdi. Adaylar, yapılan kontrollerin ardından sınava gireceği salonlara alındı. Öğrencilerden Ahmet Arık, ilk defa sınava girdiğini kaydederek, bilgisayar ve yazılım teknoloji bölümünü okumak istediğini söyledi. Oğlunun sınava getiren Servet Arık ise, "Oğlum inşallah gönlünden geçen üniversiteyi kazanır. Sınava girecek herkese başarılar diliyorum." dedi. AA / Selahattin Erol - Güncel Kültür Sanat Güncel Haberler

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