Midyat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Mardin'in Midyat ilçesinde 3 aylık takibin ardından üzerinde uyuşturucu maddeler yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 537 adet uyuşturucu hap ve 534 gram esrar ele geçirildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde 3 aylık takibin ardından üzerinde uyuşturucu maddeler yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda 3 şüpheliye yönelik 3 aylık takip yapıldı. 3 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 537 adet uyuşturucu hap ve 534 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN