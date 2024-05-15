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Midyat'ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, Midyat Şırnak kara yolunda kontrolden çıkarak menfeze düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ACT 436 plakalı hafif ticari araç, Midyat Şırnak kara yolunda kontrolden çıkarak menfeze düştü.

Kazada, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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