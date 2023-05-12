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Midyat'ta sandık görevlilerine eğitim verildi

Midyat'ta sandık görevlilerine eğitim verildi

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Midyat ilçesinde seçim için sandık kurulu ve üyelerinin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Midyat ilçesinde seçim için sandık kurulu ve üyelerinin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki eğitime 258 sandık görevlisi, polis ve jandarma katıldı.

Midyat İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ceyda Bozdağ tarafından verilen eğitimde katılımcılara seçimde kullanılacak malzemeler, dikkat edilecek hususlar, sandık kurulu üyelerin görevleri, ittifak oylarında dikkat edilecek konular anlatıldı.

Bozdağ, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimle ilgili sandık kurulu ve üyelerinin bilgilendirme toplantısı yaptıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel

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