Midyat'ta Polis Takibinden Kaçan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı

Midyat'ta Polis Takibinden Kaçan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı
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Mardin'in Midyat ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, takip sırasında hafif ticari araçla çarpışarak kaza yaptı ve koşarak kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, takip sırasında kaza yapınca, yaya olarak kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 22.35'te Midyat ilçesi merkez Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, polis kontrol noktasında ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yunus ekiplerince takip edilen şüpheli sürücü, kavşakta hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın ardından motosikletini olay yerinde bırakan şüpheli, yaya olarak kaçtı.

O anlar, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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