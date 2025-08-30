Midyat'ta Polis Takibindeki Kamyonet Park Halindeki Araçlara Çarptı

MARDİN'in Midyat ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü, park halinde bulunan araçlara çarpıp, bir apartmanın giriş kapısına vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19.16'da Midyat ilçesi merkez Bahçelievler Mahallesi 702'nci Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 38 GT 833 plakalı kamyonet, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Sokak aralarından süratle manevralar yaparak kaçan şüpheli, kamyonetiyle çevredeki park halindeki araçlara çarpmasına rağmen ilerlemeye devam etti. Kamyonet, bir apartmanın giriş kapısına vurarak durabildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Olay anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri ise gürültüyle paniğe kapılıp dışarı çıktıklarını, ilk başta deprem olduğunu zannettiklerini söyledi.