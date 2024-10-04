Mardin'de PKK'lı teröristlerin mayınlı saldırısında şehit olanlar anıldı

MARDİN'in Midyat ilçesi kırsal Kayalıpınar Mahallesi'nde, 31 yıl önce Pkk'lı teröristlerin mayınlı saldırısında şehit olan 8'i çocuk 26 kişi, düzenlenen törenle anıldı.

Kırsal Kayalıpınar Mahallesi'nden 4 Ekim 1993'te minibüsle Midyat'a giderken, Kayalar Mahallesi yakınlarında Pkk'lı teröristlerin yola döşedikleri mayını infilak ettirmesi sonucu şehit olan 8'i çocuk, 26 kişi için anma töreni düzenlendi. Midyat Kaymakamlığı tarafından mahalledeki mezarlıkta yapılan törene, İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Volkan Şenocak, İlçe Emniyet Müdürü Celal Özgür Öz, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, Kaymakam Yazı İşleri Müdürü İsa Kurnaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Rıdvan Arslan, şehit yakınları ve köylüler katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İlçe Müftüsü Ergün Bulunmaz, dua etti. Daha sonra taziye evine geçen Kaymakam Özdemir ve beraberindekiler, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Düzenlenen anma programında konuşan Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, "1993 yılında terör örgütü PKK tarafından sivil vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen saldırı sonucu 8'i çocuk 26 kardeşimizi burada şehit verdik. Terör örgütü PKK o dönemlerde vatandaşımızı yıldırmak, köylerini, mahallelerini terk ettirmek için büyük uğraşlar verdi, büyük katliamlar yaptı. Ancak milletimizin sabrı, vatan sevgisi, devletimizin güçlü iradesi sayesinde bugün bu terör lanetinden kurtulmak üzereyiz. O geçmiş dönemlerde yaşadığımız acıları devletimizin güçlü iradesiyle, milletimizin belirttiğimiz gibi sabrı ve vatan sevgisiyle aştık. İnşallah o günleri tekrar yaşamayacağız. Biz geçmişlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelerine sabırlar diliyoruz, gazilerimize sağlık, sıhhat diliyoruz. Bugün itibarıyla artık terörün etkisi tamamen sona ermiş bulunmakta. Bu halkımız tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Biz de büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

'ÇOCUK, KADIN, YAŞLI, HAMİLE DEMEDEN 26 VATANDAŞIMIZI ŞEHİT ETTİLER'

Terör saldırısı olduğunda 2 yaşındayken babasını şehit veren Ömer Ağırman, "Olay 4 Ekim 1993'te gerçekleşti. 30 köylü vardı minibüsün içinde. Olay, Kayalıpınar ile Kayalar arasında gerçekleşti. Köprünün altına döşenmiş mayınla 30 vatandaşımız vardı araçta. Çoluk çocuk, kadın, yaşlı, hamile demeden 26 vatandaşımızı şehit ettiler. Allah rahmet eylesin. İçinde babam da vardı, amcalarım, köylülerimiz, hepsini katlettiler. Bugün kaymakamımız ve devlet büyüklerimiz gelip şehitlerimizin yıl dönümünde andılar. Allah razı olsun hepsinden. Ayaklarına sağlık. Terörü lanetliyoruz. Allah onların belasını versin. Bizi babasız bıraktılar. Hakkımızı helal etmiyoruz onlara" dedi.

Olayda amcası ve yakınlarını kaybeden İzzettin Ağırman da "Bu şehitlerimiz tesadüfen şehit olmadı aslında. Biz teröre destek vermedik, teröre prim vermediğimiz için aslında bunlar kalleşçe bizi katlettiler ama biz yine de devletimizin arkasındayız, beraberiz, biriz. Bu millet, bu devlet hiçbir zaman yılmayacak. PKK kalleş yüzünü bir daha gösterdi. Bugün bize de gelse biz de şehit olmaya seve seve varız" dedi.