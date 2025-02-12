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Midyat'ta Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Midyat'ta Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Midyat-Dargeçit kara yolunun kırsal Bağlarbaşı Mahallesi'nde plakaları henüz öğrenilemeyen Şükrü U'nun (45) kullandığı otomobil ile Ali A. (61) idaresindeki traktör çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile traktörde bulunan Davut A. (15) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ali A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, oğlu Davut A'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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