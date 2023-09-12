Midyat'ta Narkotik Operasyonu: Bonzai ve Esrar Ele Geçirildi
Mardin'in Midyat ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yapılan bir uygulamada bir motosikletin gizli bölmelerinde 25.13 gram bonzai ve 1.75 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Narkotik Büro Amirliği ekipleri zehir tacirlerine nefes aldırmıyor. Narkotik ekipleri uygulama noktasında durdurdukları bir motosikletin gizli bölmelerinde saklanan 25.13 gram bonzai ve 1.75 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Büro Amirliği ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda yaptıkları uygulamada, Ulucami Mahallesi 1259 Sokak üzerinde yapılan narkotik uygulamasında. İ.D., isimli şahıs durdurularak üst ve motosiklet araması yapıldı. Aramada, motosiklet depo kısmının altında gizlenmiş vaziyette 25.13 gram bonzai ve 1.75 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Göz altına alınan İ.D., yapılan sorgu ardından adli mercilere sevk edildi. - MARDİN