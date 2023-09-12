Midyat'ta Narkotik Operasyonu: Bonzai ve Esrar Ele Geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yapılan bir uygulamada bir motosikletin gizli bölmelerinde 25.13 gram bonzai ve 1.75 gram esrar maddesi ele geçirdi.