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Midyat'ta minik kursiyerler gösteri sundu

Midyat'ta minik kursiyerler gösteri sundu

Güncel Haberler

Midyat ilçesinde minik kursiyerler gösteri sundu.

Midyat ilçesinde minik kursiyerler gösteri sundu.

Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde, fotoğrafçılık, çocuk korosu, sirk gösterisi, bilim ve ekoloji konularında düzenlenen kurslarda eğitim gören kursiyerlerin gösterisinin yer aldığı etkinlik gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe kursiyerler ve aileleri katıldı.

Belediye ekiplerince etkinliğe katılan çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel

Midyat Belediyesi Güncel Haberler

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