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Midyat'ta Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi

Midyat'ta Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi
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Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliği kapsamında fidan dikildi. Kaymakam, başsavcı ve belediye başkanı ağaçlandırma seferberliği başlatacaklarını açıkladı.

Mardin'in Midyat ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü öncülüğünde, Kaymakamlık, belediye ve Orman İşletme Şefliği organizesinde Adalet Ormanı'nda fidan dikim töreni yapıldı.

Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, törende yaptığı konuşmada, bundan sonraki süreçte ilçede ağaçlandırma seferberliği başlatacaklarını belirtti.

Bu konuda ilgili kurumlarla görüşme halinde olduklarını aktaran Özdemir, "Bu faaliyetimiz hem kendimize hem de bizden sonra gelen nesillere nefes olacaktır." dedi.

Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah ise ağaç sevgisini yeni nesillere ve tüm insanlara aktarmanın en başta gelen görevleri olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Veysi Şahin de ilçenin en büyük eksikliklerinden birinin ağaçlandırma olduğunu belirterek, bu eksikliği gidermek için çalışma yürüteceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
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