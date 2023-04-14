Midyat'ta mevlit programı
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Midyat ilçesinde Hacı Kasım Altunkaya Camisinde Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit programı düzenlendi.
Midyat ilçesinde Hacı Kasım Altunkaya Camisinde Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit programı düzenlendi.
Programa, Kaymakam Ahmet Solmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.
Okunan mevlidin ardından dualar edildi.
Kaynak: AA / Güncel