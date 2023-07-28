Üye Girişi
Haberler

Midyat'ta metruk binada uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Güncel Haberler

Mardin'in Midyat ilçesinde metruk bir binada uyuşturucu ile yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 122 gram bonzai ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde metruk bir binada uyuşturucu ile yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri tarafından Ortaçarşı Mahallesi'nde metruk bir binada 83 paket halinde 122 gram bonza ve 1 adet tabanca ile yakalanan Y.A., D.A., Ş.A. ve M.R. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden D.A. ve Y.A. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, Ş.A. ve M.R. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Hisarcık Mardin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title