Midyat'ta metruk binada uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Mardin'in Midyat ilçesinde metruk bir binada uyuşturucu ile yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 122 gram bonzai ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde metruk bir binada uyuşturucu ile yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri tarafından Ortaçarşı Mahallesi'nde metruk bir binada 83 paket halinde 122 gram bonza ve 1 adet tabanca ile yakalanan Y.A., D.A., Ş.A. ve M.R. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden D.A. ve Y.A. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, Ş.A. ve M.R. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MARDİN