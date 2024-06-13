Midyat'ta Kurban Bayramı için tedbirler görüşüldü

Midyat ilçesinde Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirlerle ilgili istişare toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Ömer Faruk Özdemir'in makamında gerçekleşen toplantıda, turizm bölgeleri başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulunabilecekleri tarihi, kültürel alanlarda, araç ve yaya trafiğinin oluşabileceği caddelerde alınacak ilave tedbirler değerlendirildi.

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal, Midyat Sağlık Müdürü Kenan İlkay Alp, Midyat Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Bayar ve kurum müdürleri katıldı.