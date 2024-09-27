Midyat'ta Koruma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Mardin'in Midyat ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah başkanlığında Koruma Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda gündemdeki konular ele alındı ve çeşitli yetkililer katıldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Toplantısı düzenlendi.
Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah başkanlığında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündemde yer alan konular ele alındı.
Toplantıya, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Veysi Gültekin, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Cemal Kargın, Mardin Barosu Temsilcisi Avukat Mehmet Beşir Romioğlu ile koruma kurulu üyeleri katıldı.
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