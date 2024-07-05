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Midyat'ta kırsalda örtü yangını çıktı

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Mardin'in Midyat ilçesinde, Şenköy, Ovabaşı ve Üçağıl mahalleleri arasında kırsalda örtü yangını çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

MARDİN'in Midyat ilçesinde, 3 mahallenin arasında kırsalda örtü yangını çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Midyat ilçesine bağlı kırsal Şenköy, Ovabaşı ve Üçağıl mahalleleri arasındaki kırsalda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının rüzgarın da etkisiyle büyüyerek devam ettiği öğrenilirken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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