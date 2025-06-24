Midyat'ta Kavga Sırasında Düşen Kişiye Minibüs Çarptı

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Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada dengesini kaybederek düşen Faruk A., bir minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasındaki kavga sırasında dengesini kaybederek caddede düşen kişi, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Bulvarı'nda, 20 Haziran'da bir iş yerinin önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kaldırımda başlayan ve caddeye taşan kavga sırasında Faruk A. dengesini kaybederek düştü.

Bu sırada sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs Faruk A'ya çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada kavga ve Faruk A'ya minibüsün çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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