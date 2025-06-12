Midyat'ta Kavga: 1 Yaralı

MARDİN'in Midyat ilçesinde 2 grup arasında çıkan tekme, yumruk ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Midyat ilçesi merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 2 grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek tekme, yumruk ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi, aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.