Midyat'ta Kavga: 1 Yaralı
Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleşti. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.
MARDİN'in Midyat ilçesinde 2 grup arasında çıkan tekme, yumruk ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Midyat ilçesi merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 2 grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek tekme, yumruk ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi, aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel