Midyat'ta İki Grup Arasında Kavga: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde, 2 grup arasında çıkan yumruklu ve tekmeli kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Midyat ilçesi merkez Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyüp yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Z.A. (40), O.A. (28), M.A. (32) ve B.A. (22) yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler tarafları ayırırken, yaralılar da sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor

Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor'dan Cenk Tosun açıklaması! Transfere son noktayı koydular

Süper Lig ekibi Cenk Tosun transferinde son noktayı koydu
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti
TEM'de tartışan çifte müdahale etmek isterken dehşeti yaşadılar

TEM'de tartışan çifte müdahale etmek isterken dehşeti yaşadılar
Okan Buruk, Nelsson'dan sonra bir ismi daha sildi: Bu takımdan gidecek

Nelsson'dan sonra bir ismi daha sildi: Bu takımdan gidecek
Bakanlık ifşa etti! Ünlü baharat markasında etiket oyunu

Ünlü baharat markasında skandal! Etikette var, içinde yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.