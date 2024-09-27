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Midyat'ta İki Grup Arasında Kavga: 2 Yaralı

Midyat'ta İki Grup Arasında Kavga: 2 Yaralı
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Mardin'in Midyat ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı ve sağlık ile polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

MARDİN'in Midyat ilçesinde iki grup arasında yol ortasında çıkan tekmeli, yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında, adliye binası önündeki kavşakta henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Tarafların birbirinden şikayetçi oldukları öğrenilirken, kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Mardin Midyat Polis Kavga

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