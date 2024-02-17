Midyat'ta hafif ticari araç devrildi, sürücü yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç devrildi ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Midyat- Mardin kara yolunun 5. kilometresinde Abdurrahim B. (29) idaresindeki 47 LG 010 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.