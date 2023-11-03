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Midyat'ta Filistinlilere Destek İçin Kermes Düzenlendi

Midyat ilçesinde, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek amacıyla kermes düzenlendi. Midyat Sivil Toplum Platformu tarafından Cumhuriyet Bulvarı'nda kurulan stantlarda, kadınların hazırladığı ürünler satışa sunuldu. Habibe Demirel, burada yaptığı açıklamada, Filistinlilerin yanında olmak için bu kermesi düzenlediklerini söyledi. 7 Kasım'a kadar sürecek olan kermesten elde edilecek gelir, Gazze'ye gönderilmek üzere bağışlanacak.