Midyat'ta Evden Hırsızlık Operasyonu: 5 Gözaltı
Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, evlerden hırsızlık yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen önemli eşyalar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı tarihlerde evlerden hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı.
Bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında 5 adres ve 3 araçta yapılan aramalarda, hırsızlık sonucu elde edildiği değerlendirilen 148 bin 670 lira, 8 altın bilezik, altın kolye, çelik kasa ve çok sayıda resmi belge ele geçirildi.
Hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 10 kilit açma aparatı muhafaza altına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.